Скопинский маньяк прямиком из колонии направился на ток-шоу

Виктор Мохов, освободившийся из саратовской колонии, нарушил предписание и направился не в Рязанскую область, а в Москву. По данным источников «360», бывший заключенный будет участвовать в ток-шоу.

Мохов, известный как скопинский маньяк, вышел на свободу 3 марта, пробыв за решеткой 17 лет. По условиям административного надзора, он должен был прибыть к своему месту жительства к определенному сроку. По словам адвоката Игоря Кима, бывшему заключенному нужно в течение трех дней встать на учет в органах внутренних дел.

Мохов уехал в Москву, тем самым нарушив предписание. «Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, в самой гуще событий, на ток-шоу», – заявил адвокат. Существуют исключения, когда человек не пребывает в срок под административный надзор, но каждый раз причина должна быть уважительной. В этом случае это не так.

Кроме того, Мохову запрещено принимать участие в массовых мероприятиях. «Если в решении суда говорится о местах общего пользования, о местах скопления людей, а в данном случае есть зрители на передачах, сейчас ограничения они сняли, залы непустые. То есть он нарушает, и такое уклонение тоже грозит ему наказанием», – пояснил Ким.

Единичное нарушение грозит Мохову штрафом, если же он в ближайшие шесть лет будет пренебрегать правилами, то его ждет наказание в виде исправительных работ или лишения свободы на срок до года.

Напомним, Виктора Мохова задержали в 2004 году, после того как выяснилось, что он насильно удерживает двух девушек. Маньяк похитил 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену в 2000 году и держал в заточении, издевался над пленницами, насиловал их и морил голодом. В плену Елена родила двух детей от Мохова, младенцев он забрал у матери, позже их усыновили. Похищенных девушек освободили, когда им удалось передать записку с просьбой о помощи. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.03.21

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