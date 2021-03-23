Во Франции шофера российского консульства обвинили в краже сотен велосипедов

Во Франции сотрудника российского консульства обвинили в продаже сотен краденых велосипедов. Подозреваемый покинул страну и вернулся в Россию.

Как пишет агентство AFP, все началось с того, что в феврале у муниципального советника Страсбурга Алена Фонтанеля украли дорогой электрический велосипед возле французского представительства Совета Европы. Чиновник обратился в полицию.

Правоохранители начали расследование. Фонтанель обнаружил свой велосипед среди объявлений на сайте продаж Leboncoin. Полицейские связались с продавцом, тот назначил встречу у входа в консульство России в Страсбурге.

Оказалось, что велосипед продавал 40-летний водитель – сотрудник дипломатического представительства. Мнимым покупателям он предъявил фальшивый счет о покупке, заверенный печатью консульства. Продавца задержали, но потом отпустили на время следствия. Вместе с велосипедом политика были конфискованы три других велосипеда.

Выяснилось, что россиянин с января 2020 года в общей сложности выставлял на продажу около 300 велосипедов на сумму не менее 100 тысяч евро. Месяц назад подозреваемый покинул Францию и вернулся в Россию «по состоянию здоровья». Французские правоохранители объявили его в розыск.

Страсбург, Зоя Осколкова

Страсбург. Другие новости 23.03.21

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