Руководство нижегородского управления МВД на транспорте задержано по делу о взятке

Руководители нижегородского линейного управления МВД России на транспорте попали под уголовное дело о взяточничестве. Высокопоставленные правоохранители подозреваются в получении взятки на сумму более 1 млн рублей. Руководители управления требовали от подчиненных «откат» за премии. Подозреваемые задержаны. Об этом говорится в сообщении Приволжского следственного управления СК России на транспорте.

По данным ведомства, «в отношении сотрудников из числа руководящего состава Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ – прим. ред.)».

По версии следствия, подозреваемые в декабре прошлого года получили более 1 млн рублей в качестве взятки «с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции, в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей с каждого». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По информации управления на транспорте МВД России по ПФО, в отношении фигурантов уголовного дела назначено проведение служебной проверки. «В случае подтверждения их вины они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Непосредственные руководители виновных сотрудников будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении ведомства.

Имена, как и число фигурантов дела, ни в СКР, ни в полиции не называют. По данным телеграм-каналов, под «уголовку» попали от 5 до 6 сотрудников руководящего состава нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, в том числе начальник управления Алексей Епишин. Он занял руководящий пост в 2019 году.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

Нижний Новгород. Другие новости 30.03.21

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