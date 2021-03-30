Краснодарский чиновник получил 2,5 года «строгача» за взяточничество

В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему начальнику одного из управлений министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Как сообщили в СКР, он признан виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере и покушении на получение взяток (ч.6 ст.290, ч.3 ст.30, ч.6 ст.290, ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ).

В суде доказано, что в феврале 2019 года председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива, желающая получить субсидию в рамках сельскохозяйственной программы, обратилась к начальнику управления развития малых форм хозяйствования минсельхоза за консультативной помощью.

Чиновник сообщил женщине, что ей могут оказать содействие в получении субсидии на развитие ее кооператива при условии передачи взятки в размере 4 млн рублей, которые он передаст заместителю министра сельского хозяйства – председателю конкурсной комиссии. О данном требовании женщина сообщила в правоохранительные органы. 30 апреля 2019 года руководитель управления встретился с заявителем и получил от нее деньги, после чего вечером того же дня передал их заместителю министра сельского хозяйства, уголовное дело в отношении которого продолжает рассматривать суд.

Чиновники также пытался получить у председателей сельскохозяйственных потребительских кооперативов, желающих участвовать в программе по развитию сельского хозяйства в крае, взятки в общей сумме 10 млн рублей. Однако фигуранты получили только 3,5 млн рублей, оставшиеся деньги по независящим от них обстоятельствам переданы не были.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказании в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 7 лет.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 30.03.21

ЧП в Подмосковье: мужчина взял заложников и забаррикадировался в доме. / 39 жителей Ставрополья обратились в больницу с отравлением. / Руководство нижегородского управления МВД на транспорте задержано по делу о взятке. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»