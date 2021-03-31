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Среда, 31 марта 2021, 13:51 мск

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Новороссийский депутат ответит в суде за предвыборную взятку

Сотрудники Главного следственного управления СКР завершили предварительное следствие по уголовному делу в отношении депутата городской думы Новороссийска VI-VII созывов Михаила Ерохина. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют покушении на совершение мошенничества в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, Ерохин получил от заместителя главы администрации города, действовавшей под контролем правоохранительных органов, денежные средства и их муляжи в сумме более 2 млн рублей. За эти деньги он обещал не препятствовать проведению избирательного процесса и не создавать провокационных ситуаций в единый день голосования – 13 сентября 2020 года. После получения денег Ерохина задержали и поместили под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новороссийск, Иван Гридин

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