Изъяли бомбу и оружие: теракт предотвращен в Тверской области

Боевик запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» готовил теракт в Тверской области, сообщает пресс-служба ФСБ. При задержании исламист оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем спецназовцев.

По данным спецслужбы, теракт планировался на одном из объектов топливно-энергетического комплекса.

Злоумышленник, уроженец одной из стран Центральной Азии, по указанию главарей террористических структур оборудовал дома лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. Он приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В ходе спецоперации несостоявшийся террорист был убит. Силовики и мирные жители не пострадали.

На месте происшествия изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также необходимые для его изготовления компоненты.

«По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, добавили в ведомстве.

Напомним, в середине марта сотрудники ФСБ задержали в Адыгее выходца из Центрально-Азиатского региона, готовившего теракт в торговом центре.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.04.21

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