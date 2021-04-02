Ставропольский депутат-единоросс погорел на взятке оперативнику ФСБ

Арестованному депутату думы Ставропольского края от фракции «Единая Россия» Владимиру Дорошенко вменяется дача взятки оперуполномоченному УФСБ по региону. За деньги 26-летний народный избранник хотел решить вопрос о прекращении проверки по факту хищения грантовых средств. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии, 18 февраля Дорошенко через своего знакомого передал действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия оперуполномоченному УФСБ по краю взятку в размере 1 млн рублей. «Деньги предназначались за прекращение проведения проверки по факту хищения денежных средств гранта, выделенного на развитие материально-технической базы возглавляемого им сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива», – говорится в сообщении.

Против Дорошенко и посредника возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Депутат был задержан в конце марта и по ходатайству следствия помещен под стражу. За решеткой он проведет как минимум 1 месяц и 26 дней.

Дорошенко является председателем сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Новокавказский» в селе Александровском. Депутатом краевой думы он был избран в сентябре прошлого года во время дополнительных выборов.

Ставрополь, Наталья Петрова

Ставрополь. Другие новости 02.04.21

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