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Среда, 7 апреля 2021, 11:29 мск

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У башкирского полицейского хотят изъять имущество на 44 млн рублей

Прокуратура Башкирии обнаружила у бывшего сотрудника ГИБДД имущество на 44 млн рублей. Экс-полицейский не смог доказать законность происхождения средств, на которые купил недвижимость и автомобили.

Начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии купил в Уфе три офисных помещения общей площадью более 700 кв.м., квартиру, коттедж в элитном загородном поселке и два внедорожника.

«Мужчина не смог подтвердить законность происхождения имущества на общую сумму более 44 миллионов рублей. Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и автомобили он оформил на родных, которые также не обладали такими финансовыми возможностями», – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Сотрудника полиции уличили в коррупции, в связи с чем он был уволен. Теперь прокуратура требует обратить незаконно нажитое имущество в доход государства.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 07.04.21

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