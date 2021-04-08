В Краснодарском крае высокопоставленные чиновники попались на взятках

В Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве задержаны глава Щербиновского района и заместитель главы Каневского района

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации региона по обвинению в шести эпизодах получения взяток (ч.2 ст.290, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Как сообщили в СКР, следствие считает, что осенью прошлого года подозреваемая сообщила ряду руководителей муниципальных образований о необходимости передавать взятки за общее покровительство и попустительство по службе и систематически получала их от чиновников и их представителей. Общий размер взяток составил 1 млн рублей.

С октября по декабрь 2020 года женщина получала от заместителя главы Каневского района по 100 тысс рублей ежемесячно, в том числе за содействие в непринятии мер, входящих в ее служебные полномочия. В отношении заместителя главы МО Каневской район также возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение в даче взяток в крупном размере (п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении главы Щербиновского района. Его подозревают в даче взятки в значительном размере (ч.2 ст.291 УК РФ). Следствие считает, что он дважды передавал взятки в размере 50 тыс. рублей первому заместителю директора департамента внутренней политики за общее покровительство и попустительство по службе. Глава района задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Расследование уголовных дел продолжается.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 08.04.21

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