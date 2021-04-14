Прокурор попросил год исправительных работ для Любови Соболь

Гособвинитель попросил суд назначить Любови Соболь наказание в виде одного года исправительных работ. Прокурор считает, что приговор в отношении юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) за проникновение в чужое жилище (ч. 2 ст. 139 УК РФ) может быть только обвинительным.

«Прокурор просить признать Любовь Соболь виновной по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) и назначить ей наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Сама Соболь не согласна с обвинением и не признает вину. Сегодня в зал суда ее доставили приставы, поскольку вчера она не явилась на судебное заседание.

Расследование уголовного дела в отношении Соболь завершилось в конце февраля. Следователи нашли доказательства, что юрист несколько раз пыталась войти в квартиру пожилой женщины. Она представлялась сотрудником Роспотребнадзора, а позже – несчастной матерью, чтобы ее пропустили в подъезд. По данным следствия, свои действия Соболь фиксировала на телефон.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело передали в суд.

Москва, Наталья Рязанова

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