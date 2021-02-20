В Москве завершено расследование уголовного дела против Любови Соболь

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении соратницы Алексея Навального – юриста ФБК (организация признана в РФ иностранным агентом) Любови Соболь, которая обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь представилась сотрудником Роспотребнадзора и неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы.

«После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой, что якобы в квартире находится ее маленький ребёнок, с которым ей не позволяют общаться», и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры, в которой она проживает со своей семьей, открыла дверь, Соболь оттолкнула её и, применяя к хозяйке квартиры физическую силу, ворвалась в квартиру», – говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, Соболь обошла все помещения, «при этом снимая свои противоправные действия на телефон», после чего покинула квартиру и скрылась.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия»), материалы которого направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что после инцидента в отдельное производство выделено еще одно уголовное дело в отношении иных лиц. В настоящий момент сотрудники СКР проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех причастных к преступлению.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.02.21

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