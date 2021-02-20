российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 20 февраля 2021, 16:39 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве завершено расследование уголовного дела против Любови Соболь

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении соратницы Алексея Навального – юриста ФБК (организация признана в РФ иностранным агентом) Любови Соболь, которая обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь представилась сотрудником Роспотребнадзора и неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы.

«После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой, что якобы в квартире находится ее маленький ребёнок, с которым ей не позволяют общаться», и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры, в которой она проживает со своей семьей, открыла дверь, Соболь оттолкнула её и, применяя к хозяйке квартиры физическую силу, ворвалась в квартиру», – говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, Соболь обошла все помещения, «при этом снимая свои противоправные действия на телефон», после чего покинула квартиру и скрылась.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия»), материалы которого направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что после инцидента в отдельное производство выделено еще одно уголовное дело в отношении иных лиц. В настоящий момент сотрудники СКР проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех причастных к преступлению.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.02.21

«На это ушло больше денег, чем получил ветеран за всю жизнь!» Навальный выступил в суде с последним словом. / Птичий грипп перекинулся на людей: в России выявили первый случай заражения. / Депутат Мосгордумы пригрозил пожаловаться Рамзану Кадырову на чиновников мэрии Москвы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

«Передавал сведения в одну из стран НАТО»: в Москве россиянин арестован по делу о госизмене

В Москве волна банковских краж: из сейфов исчезли десятки миллионов рублей

В московском метро произошел очередной сбой в движении поездов

В Москве суд арестовал чемпиона России по кикбоксингу за перестрелку в башне «Око»

В центре Москвы рухнули строительные леса, есть пострадавшие

Трагедия в Москве: мужчина и пятилетняя девочка выпали из окна квартиры

В Москве госпитализирован 11-месячный ребенок с ожогами от кальянного угля

В Москве возбуждено уголовное дело об экстремистской организации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,