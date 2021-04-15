Любовь Соболь получила условное наказание за проникновение в квартиру

Мировой судья приговорил юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь к году исправительных работ условно. Испытательный срок также составил один год, сообщает РИА «Новости».

Мировой судья посчитал вину Соболь доказанной в незаконном проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ) и вынес обвинительный приговор.

«Назначить исправительные работы на год с удержанием 10% дохода. На основании статьи 73 УК РФ считать наказание условным с испытательным сроком 1 год», – говорится в приговоре.

Накануне прокурор попросил удерживать 20% из доходов подсудимой, но суд немного смягчил наказание.

Дело рассматривалось в выездном формате в Перовском райсуде, но приговор вынесла мировой судья судебного участка московского района Новокосино. Как доказало следствие, Соболь обманом проникла в подъезд жилого дома и, оттолкнув хозяйку квартиры с дороги, ворвалась в ее жилище. Юрист полностью отрицала свою вину.

Москва, Наталья Рязанова

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