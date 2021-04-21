В Москве полиция задержала Любовь Соболь

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь задержали в Москве. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

«Устроили план «Перехват» и вытащили Любовь Соболь из такси у метро «Автозаводская». По ее словам, задерживали много сотрудников в форме», – написал юрист в своем Twitter.

Воронин пока не знает, куда именно отвезли задержанную.

Напомним, 20 апреля начались задержания сторонников Алексея Навального. Многих подозревают в нарушении порядка организации митингов из-за предстоящей акции протеста. Задержания и обыски прошли более чем в 20 городах России.

Как сообщал «Новый День», власти Москвы отказались согласовать митинг в поддержку Навального на Манежной площади. В администрации сообщили, что заявка составлена с нарушениями, а организатор акции находится за границей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.04.21

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