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Среда, 21 апреля 2021, 12:11 мск

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«ОВД-инфо»: полиция задержала сторонников Навального в 21 городе

Полиция задержала сторонников Алексея Навального в 21 городе России. Задержания прошли накануне акции протеста, назначенной после новости о том, что отбывающему срок оппозиционеру стало хуже.

Правозащитники сообщили о задержаниях в Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Волгограде, Новосибирске, Белгороде, Вологде, Брянске, Иванове, Кургане, Перми, Ростове-на-Дону, Камышине, Березняках, Твери, Улан-Удэ, Туле, Нижнем и Великом Новгороде, Пятигорске.

Большинство задержаны за нарушение порядка организации митингов (ст. 20.2 КоАП РФ) после публикации в соцсетях информации о будущей акции протеста, сообщает Telegram-канал правозащитного центра «ОВД-инфо». По данным центра, многие активисты после визита сотрудников полиции перестают выходить на связь.

Полиция Петербурга пришла с обысками к региональному координатору «Весны» Евгению Затееву, Валентину Хорошенину и Дмитрию Киселю. «Обыски проходят в основном по делу о перекрытии дорог. Якобы люди препятствовали движению транспорта в центре Петербурга во время зимних акций в поддержку Алексея Навального», – говорится в сообщении.

На 21 апреля намечены акции в поддержку Алексея Навального, который отбывает срок по делу о мошенничестве. МВД и Генпрокуратура предупредили, что за участие в несанкционированных акциях законом предусмотрена ответственность.

Москва, Наталья Рязанова

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