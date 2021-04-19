Генпрокуратура предостерегла граждан от участия в несанкционированных митингах

Генпрокуратура РФ разместила на своих страницах в соцсетях обращение к гражданам с рекомендацией не ходить на несанкционированные митинги.

В обращении говорится: «В связи с распространением в сети «Интернет» призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, в отношении которых 16.04.2021 прокуратурой г. Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими («ФБК» – организация признана иноагентом, – прим. ред., «ФЗПГ», «Штабы Навального»), Генеральная прокуратура Российской Федерации считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона».

Также прокуроры напоминают об административной ответственности владельцев сайтов за призывы к экстремистской деятельности (в некоторых случаях призывом может стать просто анонс несанкционированного митинга с указанием места и времени его проведения).

Также Генпрокуратура особо отмечает, что вовлечение в такую деятельность детей и подростков может образовать состав преступления, предусмотренного статьями 150 и 151.2 УК РФ. Наказание по этим статьям – до пяти и до трех лет лишения свободы соответственно.

Если на несанкционированном митинге будут замечены дети, не достигшие возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, накажут их родителей – за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Москва, Елена Владимирова

Москва. Другие новости 19.04.21

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