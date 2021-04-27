Главврача забайкальской больницы будут судить за взятку в 13 млн рублей

Главный врач Забайкальской краевой больницы стал фигурантом уголовного дела за взятки на 13,7 млн рублей. Следователи передали дело в суд, сообщили в управлении СКР по Забайкальскому краю.

«Шальнев использовал должностные полномочия для получения взяток от коммерческой организации в виде так называемых откатов за заключение договоров на поставку медицинского оборудования», – рассказали в ведомстве.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы главврач получил взяток на 13,7 млн рублей. До вынесения приговора следователи арестовали имущество Шальнева и его жены на 17 млн рублей, а самого главврача взяли под стражу. Ему грозит лишение свободы на 15 лет со штрафом до 70% от суммы взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Чита, Наталья Рязанова

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