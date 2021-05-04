Пожар в гостинице Москвы: два человека погибли, в числе пострадавших – дети

Число пострадавших при пожаре в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы увеличилось до 18. Восемь из них – дети, участники слета кадетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. У пострадавших постояльцев отеля диагностировано отравление продуктами горения, трое из них находятся в реанимации.

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает о 20 пострадавших, среди них 10 – дети. Отмечается, что 14 из них, включая восемь детей, госпитализированы.

Позже информагентства сообщили о двух погибших – в реанимации скончались двое пострадавших, обе жертвы – взрослые люди.

По данным «Московского Комсомольца», детям, которые пострадали при пожаре, 12-13 лет.

Ранее столичный главк МЧС сообщил о троих погибших на пожаре, однако затем уточнил, что погибших нет, а пострадали семь человек.

По данным столичного управления МЧС, огонь в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице вспыхнул около 03:27 мск. Возгорание было ликвидировано спустя час. Площадь пожара составила 100 «квадратов». Горение происходило на первом этаже и частично в коридоре

Спасены 305 постояльцев, среди которых 114 детей. Причины пожара выясняются. По одной из версий, возгорание вызвано коротким замыканием. Московская прокуратура начала проверку по факту пожара.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.05.21

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