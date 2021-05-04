Прокуратура Москвы: в горевшей гостинице была неисправна система противопожарной защиты

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о пожаре в московской гостинице «Вечный зов», где погибли два человека и пострадали дети. Напомним, по факту происшествия возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека (ст. 238 УК РФ).

По информации СКР, на территории гостиницы проводился слет кадетов, приехавших из трех регионов. Бастрыкин поручил следователям в рамках расследования «выяснить правомерность и роль организаторов мероприятия для кадет, которые привели к трагическим последствиям», говорится в сообщении.

Столичная прокуратура в свою очередь сообщила, что контролирует расследование уголовного дела по факту пожара в гостинице на юго-востоке Москвы. По предварительным данным ведомства, на момент пожара системы противопожарной защиты в здании гостиницы находились в неисправном состоянии.

Пожар в пятиэтажном здании гостиницы «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице произошел в ночь на 4 мая. Спасены 305 человек, из них 114 – дети, участники слета кадетов.

Изначально сообщалось, что на пожаре погибли три человека, но позже стало известно, что эти люди живы, но находятся без сознания в реанимации. Двое из них впоследствии скончались, еще один находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным столичного депздрава, всего после пожара были госпитализированы 14 человек, в том числе восемь детей. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Москва, Наталья Петрова

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