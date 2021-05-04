Депздрав подтвердил гибель двух человек после пожара в московской гостинице

В больнице скончались двое пострадавших во время пожара в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы, сообщает столичный департамент здравоохранения. По данным ведомства, еще один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Ранее СКР сообщал о погибшем мужчине, а источники информагенств указывали, что жертвами стали два человека.

В депздраве сообщили, что после пожара были госпитализированы 14 человек, в том числе восемь детей. «Двое пострадавших взрослых скончались», – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что еще один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии.

Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Пожар в пятиэтажном здании гостиницы «Вечный зов» произошел в ночь на 4 мая. Спасены 305 человек, из них 114 – дети, участники слета кадетов.

Изначально сообщалось, что на пожаре погибли три человека, но позже стало известно, что эти люди живы, но находятся в бессознательном состоянии в реанимации.

Причины пожара устанавливаются. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в гостинице были грубые нарушения требований пожарной безопасности. Отмечалось, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты.

Москва, Наталья Петрова

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