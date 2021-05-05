СКР задержал подозреваемых по делу о пожаре в московском гостинице

Следователи задержали двух подозреваемых по уголовному делу о смерти двух человек в столичной гостинице «Вечный зов». Сотрудники московского управления Следственного комитета готовят документы для решения вопроса о мере пресечения, сообщили в ведомстве.

«Задержана гендиректор частной организации, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля. В скором времени в отношении фигурантов будет избрана мера пресечения», – говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч.3 ст. 238 УК РФ, то есть из-за оказания услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекших смерть двух человек. Следователи считают приоритетной версию о коротком замыкании из-за ненадлежащей эксплуатации здания.

Как сообщал «Новый День», пожар в гостинице «Вечный зов» случился в ночь на 4 мая. В здании находились более 300 человек, среди них дети из трех регионов, которые приехали на слет кадет. 14 пострадавших, из них 8 детей, доставили в больницу, двое взрослых погибли. Изначально сообщалось о трех погибших, но один по-прежнему остается в тяжелом состоянии.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.05.21

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