Главу ставропольского Росимущества задержали по делу с ущербом на 168 млн рублей

Следователи задержали руководителя Росимущества в Ставропольском крае по делу о превышении полномочий. Краевое управление Следственного комитета подозревает его в совершении сделки, ущерб от которой составил 168 млн рублей.
«Задержан руководитель Территориального управления Росимущества в Ставропольском крае Александр Ковалев. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в краевом управлении СКР.
По версии следствия, Ковалев в декабре 2020 года не согласовал с центральным управлением сделку купли-продажи земельного участка в Петровском районе. В договоре стоимость участка площадью более 140 тыс. кв. метров была сильно занижена по сравнению с кадастровой.
«Сумма ущерба составила более 168 миллионов рублей. Расследование дела продолжается», – сообщили следователи.
Ставрополь, Наталья Рязанова
Ставрополь. Другие новости 05.05.21
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