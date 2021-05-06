СКР потребовал арестовать фигурантов дела о пожаре в столичной гостинице

Московский главк Следственного комитета РФ подал в суд ходатайство об аресте фигурантов по делу о пожаре в гостинице «Вечный зов». Следователи настроены добиться взятия задержанных под стражу, сообщается на сайте ведомства.

Гендиректору фирмы, которая сдала здание в аренду, и управляющему гостиницы уже предъявлены обвинения.

Подозреваемых задержали накануне в рамках расследования дела об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекших смерть двух человек. Главной остается версия, что пожар случился из-за короткого замыкания, а оно произошло вследствие ненадлежащей эксплуатации здания.

Напомним, пожар в гостинице «Вечный зов» случился в ночь на 4 мая. Из здания эвакуировали более 300 человек, в их числе 114 детей. В отеле остановились участники слета кадет, который проходил в столице. Пострадали 14 человек, из них 8 дети. Двое взрослых погибли, еще один находится в больнице.

Москва, Наталья Рязанова

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