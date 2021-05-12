Площадь лесных пожаров в России за сутки удвоилась: самая тяжелая обстановка в Тюменской области

Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась в два раза, достигнув более 54 тыс. га, тогда как накануне этот показатель составлял 26,3 тыс. га. Об этом сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана». Сильнее всего полыхает Тюменская область.

По данным 00:00 мск 12 мая, в России действовало 53 лесных пожара на площади 54 589 га, по которым проводились работы по активному тушению.

За минувшие сутки в стране ликвидировано 107 лесных пожаров на площади 4 080 га.

Наибольшее число пожаров на землях лесного пожара – 32 – действуют на территории Тюменской области. Огонь прошел площадь в 48 156 га. Кроме того, большие лесные участки горят в Курганской (3 427 га) и Омской (2 750 га) областях.

Еще в четырех регионах зарегистрированы возгорания на площади более 20 га. Так, в Красноярском крае горит 101 га леса (три возгорания), в Свердловской области – 78 га (4 пожара), в Якутии и Новосибирской области – по 28 га (3 и 2 пожара соответственно).

В борьбе с огнем задействовано 2 210 человек, 559 единиц техники, 3 воздушных судна. Еще 35 воздушных судов участвуют в мониторинге лесопожарной обстановки. Помощь Тюменской области оказывают 200 авиапожарных «Авиалесоохраны».

Отмечается, что режим ЧС введен на всей территории Тюменской области и в двух районах Омской области – Крутинском и Усть-Ишимском. Особый противопожарный режим действует в 56 регионах РФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.05.21

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