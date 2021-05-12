Этим лучше не дышать: в Тюмени обнаружено превышение вредных веществ в воздухе

Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе Тюмени двойное превышение концентрации вредных веществ из-за лесных пожаров, сообщает региональный оперштаб. Этот состав был обнаружен в одной пробе.

«Выявлено превышение содержание взвешенных частиц (РМ 2,5) в 2 раза выше предельно допустимого в пробе, отобранной в Тюмени. Это загрязнение воздуха, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей размером примерно от 10 нм до 2,5 мкм. Мелкие частицы могут поступать в воздух из разных источников, в том числе в результате лесных пожаров», – уточнили в ведомстве.

С началом пожароопасного сезона тюменский Роспотребнадзор проводит ежедневный мониторинг содержания вредных веществ в атмосфере. Только за минувшие сутки Центром гигиены было взято на исследование 57 проб.

В первую очередь пробы отбирают в районах, где отмечалось задымление и запах гари – в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, селах Мизоново и Ожогино, в деревне Быкова Ишимского района, деревне Калиновка Березовского сельского поселения, деревне Турнаева Антипинского сельского поселения Нижнетавдинского района.

Специалисты рекомендуют тюменцам ограничить пребывание на улице, плотно закрывать окна и двери, а если приходится находиться на улице, то надевать для защиты органов дыхания пятислойные марлевые повязки или маски.

Напомним, 11 мая в области объявлена ЧС в связи с лесными пожарами. В области на ликвидации пожаров работает большая межрегиональная группировка лесоохраны.

Тюмень, Марина Дремова

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