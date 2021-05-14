«ЕР» приостановила членство липецкого сенатора Олега Королева после дорожного инцидента

Членство сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева в партии «Единая Россия» приостановлено по его желанию до окончательного выяснения обстоятельств дорожного инцидента с его участием. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, разбирательство «должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле». «В случае, если версия Олега Петровича подтвердится и он докажет свою невиновность, «Единая Россия» будет готова восстановить его членство в партии»», – заявил Турчак, чьи слова приводятся в сообщении на сайте «ЕР».

Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором черный автомобиль Lexus со спущенными колесами петляет по дороге, создавая аварийные ситуации. Машина выезжала на разделительную полосу и сбила несколько дорожных знаков. По данным соцсетей, иномаркой управлял Королев.

Телеграм-канал Baza сообщил, что инцидент произошел в Липецке, а сенатор находился пьяным за рулем. Полицейские задержали Королева. Отмечалось, что он отказался проходить медосвидетельствование. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Сегодня сенатор заявил, что не был пьян, но ему стало плохо за рулем из-за проблем с сердцем. «Придавило у меня сердце вчера, к сожалению, в последние годы оно меня иногда подводит – у меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить – не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой», – рассказал Королев газете «Коммерсантъ», отметив, что «никаких аварий не совершал».

Сенатор добавил, что прибывшие на место правоохранители не составляли протокол. «Ни аварии, ни пострадавших нет, я трезвый, какой протокол может быть?» – сказал Королев.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.05.21

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