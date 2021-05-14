Ведется проверка: полиция подтвердила задержание сенатора Королева после ДТП в Липецке

Главное управление МВД РФ по Липецкой области прокомментировало дорожный инцидент с участием сенатора, экс-губернатора региона Олега Королева. Правоохранители подтвердили задержание члена Совфеда. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП с автомобилем «Лексус», за рулем которого находился сенатор.

Инцидент произошел в Липецке вечером 13 мая. «В 19.30 в дежурную часть УМВД России по Липецку поступило сообщение о том, что на улице Гагарина водитель автомобиля «Лексус» якобы грубо нарушает правила дорожного движения. Также в сети Интернет была размещена информация о ДТП с участием указанного транспортного средства. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагировали на поступившую информацию, задержав указанного водителя», – сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

В настоящее время проводится проверка, «направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», отметили в ГУ МВД по региону.

Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором черный Lexus со спущенными колесами виляет по дороге, создавая аварийные ситуации. Иномарка выезжала на разделительную полосу и сбила два дорожных знака. Отмечалось, что иномаркой управлял Королев.

Телеграм-канал Baza сообщил, что сенатор находился пьяным за рулем. Полицейским пришлось его задержать. Также сообщалось, что Королев отказался проходить медосвидетельствование.

Сам сенатор уверяет, что не был пьян, а почувствовал себя плохо из-за проблем со здоровьем. По его утверждению, ДТП он не совершал. Королев, с его слов, вызвал гаишников, которые отвезли его домой.

«Единая Россия» после инцидента в Липецке приостановила членство Королева до конца разбирательств по дорожному инциденту.

Липецк, Наталья Петрова

Липецк. Другие новости 14.05.21

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