Число погибших от торнадо в Китае выросло до 12 человек

В Китае 12 человек погибли в результате двух торнадо в центральном и восточном регионах страны. Число погибших в Ухане выросло до восьми человек, в Сучжоу – до четырех, пишет Global Times со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о шести умерших в Ухане в центральной провинции Хубэй и одном погибшем в Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке страны. число получивших ранения различной тяжести выросло с 239 человек до 429 в обеих провинциях.

Вице-губернатор провинции Хубэй Цао Гуанцзин и мэр Уханя Чэн Юнвэнь прибыли в районы города, которые сильнее всего пострадали от торнадо. Они провели совещание с экстренными службами и остались контролировать их работу по оказанию помощи.

Как сообщал «Новый День», погода резко ухудшилась в некоторых районах Китая вечером 14 мая. Порывы ветра достигали 23,9 метров в секунду и вскоре образовали воронку торнадо. Разрушены около 85 домов, еще 400 зданий, два башенных крана и 8 тыс. кв. метров временных укрытий были повреждены.

Ухань, Наталья Рязанова

Ухань. Другие новости 15.05.21

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