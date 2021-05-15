Специалисты проверяют московские вокзалы после сигнала о минировании

В Москве экстренные службы проверяют железнодорожные вокзалы на наличие взрывчатки. Неизвестный сообщил о минировании одного из них, передает ТАСС.

По информации экстренных служб, в сообщении говорилось о Курском, Казанском и Белорусском ж/д вокзалах. Специалисты проверяют территорию всех трех. По предварительным результатам, сигнал о минировании был ложным.

«Также проводится проверка всех автостанций из-за сообщения о минировании», – рассказали эксперты.

Людей из зданий не выводили, все вокзалы и станции работают в штатном режиме.

Напомним, очередная вспышка ложных минирований случилась в столице в начале апреля. 7 апреля злоумышленники сообщили о якобы подложенной взрывчатке в почти тысячу школ и детских садов, более 40 районных и мировых судов, около 1400 магазинов двух крупных торговых сетей, вузов, всех станций московского метро, более 150 инженерных сооружений. Эвакуацию проводили выборочно, но ни одна из угроз не подтвердилась.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.05.21

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