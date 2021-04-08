Новая вспышка «лжеминирований» в Москве: эвакуировано более 5 тысяч человек

В Москве произошел очередная вспышка лжеминирований, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Как сообщается, накануне угрозы поступили в адрес почти тысячи школ и детских садов, около 1400 магазинов двух крупных торговых сетей, высших учебных заведений, всех станций московского метро, более 40 районных и мировых судов, более 150 инженерных сооружений.

Известно, что накануне, 7 апреля, злоумышленники отправили адреса «заминированных» объектов, на электронную почту районных судов города. Угрозы поступали с почтового сервера, находящегося за пределами РФ.

Другой источник агентства сообщил, что угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах на городских объектах поступали не только на электронную почту, но и на телефоны экстренных служб города.

Отмечается, что эвакуация для проверки угроз проводилась выборочно, на улицы пришлось вывести чуть более 5 тысяч человек. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Как сообщал «Новый День», с ноября 2019 года в столице и других городах началось массовое «минирование» объектов образования, соцкультбыта, станций метрополитена и зданий судов. В феврале после заявлений силовиков о блокировке нескольких почтовых сервисов, с которых осуществлялись рассылки писем о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщения на некоторое время прекратились. Однако 17 февраля волна лжеминирований поднялась вновь.

Во время режима самоизоляции ситуация стабилизировалась, но 19 августа из-за анонимных угроз в Москве было эвакуировано почти 25 тысяч человек. 26 марта 2021 года в Подмосковье неизвестные сообщили в экстренные службы о минировании всех школ и детских садов на территории региона.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 08.04.21

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