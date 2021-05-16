Мошенники запустили «письма счастья» под видом новой политики WhatsApp

Мошенники используют на пользователях WhatsApp проверенную схему под видом новой политики компании. Гражданам приходят сообщения, которые нужно разослать дальше, чтобы уберечься от мнимых санкций, передает РИА «Новости».

Пользователи мессенджера начали получать так называемое «письма счастья», которые нужно переслать 10 людям из списка контактов. Мошенники настаивают, что в противном случае использование аккаунта станет платным.

Эксперты назвали схему классической и напомнили, что она использовалась в России еще в 1980-х годах. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин предположил, что сообщения начали рассылать ради хайпа на новости об ограничении функций для некоторых пользователей WhatsApp.

«Он потом похвастается среди своих знакомых, что запустил такой флешмоб и какие масштабы он приобрел», цитирует Вакулина РБК.

Как сообщал «Новый День», с 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. Теперь все данные пользователей будут доступны компании Facebook, которая владеет мессенджером, и другим дочерним приложениям. Тем, кто не согласился с обновленным пользовательским соглашением, в течение нескольких недель ограничат функционал мессенджера. Сначала они смогут только отвечать на входящие звонки и сообщения, позже не смогут общаться вообще.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.05.21

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