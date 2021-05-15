WhatsApp начал блокировать сообщения несогласных с политикой конфиденциальности

С 15 мая мессенджер WhatsApp начал блокировать звонки и сообщения пользователей, которые не подписали обновленное пользовательское соглашение. Их аккаунты сохранятся, но написать или позвонить из них скоро станет невозможно.

В январе мессенджер попросил пользователей согласиться с новой политикой конфиденциальности. Планировалось, что личные данные будут передаваться Facebook, которому принадлежит WhatsApp, и другим приложениям компании. Пользователям дали время до 15 мая, чтобы ознакомиться с новыми правилами и принять их.

Для тех, кто не подписал соглашение, функции мессенджера постепенно станут недоступны. Ограничения будут вводить в течение нескольких недель, но конкретные сроки будут установлены для каждого пользователя индивидуально.

Сначала ограничат доступ к чату и звонкам: граждане смогут только отвечать на входящие, но не смогут сами позвонить или отправить сообщение, пишет РБК со ссылкой на представителя WhatsApp. После этого функции общения станут полностью недоступны: пользователи не будут получать уведомления о водящих сообщениях, не смогут отвечать на переписку и звонки.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин назвал политику WhatsApp незаконной. По его мнению, мессенджер объявил пользователям ультиматум, что противоречит российским законам и принципам этики.

«Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими или лишитесь аккаунтов… Оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу их третьим лицам. WhatsApp, формально, это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона», – цитирует депутата ТАСС.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.05.21

Китайский зонд впервые совершил посадку на Марс. / Хакеры DarkSide взломали японскую корпорацию Toshiba. / МС-21 с российским крылом совершит первый полет до конца года. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»