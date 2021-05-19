В Бурятии выпускник получил 10 лет за подготовку нападения на техникум

Суд в Улан-Удэ назначил местному жителю 10 лет колонии строгого режима за приготовление к массовому убийству. 20-летний осужденный планировал напасть на один из техникумов с самодельными бомбами и пневматическим пистолетом.

Следствие смогло доказать, что с ноября 2018 года житель Улан-Удэ подумывал напасть на учебное заведение. В течение 2019 года самостоятельно научился собирать взрывные устройства. Он собрал не менее 15 бомб и проверял их на пустырях и в пустующем доме. Позже парень купил пневматический пистолет, экипировку и пульты для подрыва бомб на расстоянии. Осужденный даже предлагал трем знакомым поучаствовать в нападении, но те отказались.

Приготовления вовремя заметили, и парень был задержан сотрудниками полиции и ФСБ. Он признался, что систематически смотрел в интернете новости и ролики о нападениях на учебные заведения, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Суд отправил осужденного в колонию строгого режима на 10 лет и назначил штраф в 15 тыс. рублей.

Напомним, утром 11 мая бывший выпускник напал на гимназию в Казани. В результате стрельбы и взрыва погибли 9 человек, 26 оказались в больнице. Президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить требования к гражданскому обороту оружия. Правительство РФ готовит новые правила антитеррористической защиты школ. Депутаты Госдумы предложили запретить анонимность в интернете, отслеживать опасную информацию в соцсетях и ввести понятие «нежелательный контент» для жестоких видеоигр.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

Улан-Удэ. Другие новости 19.05.21

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