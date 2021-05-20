За 13 часов пожара в новгородской деревне сгорели 20 домов

20 домов сгорели в деревне Перелучи Новгородской области. Пожарные почти 13 часов боролись с огнем и смогли потушить пожар только в 2 часа ночи.

«Сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 12.54 часов 19 мая. Полностью ликвидировать пожар удалось в 02.05 часов 20 мая. Удалось спасти от возгорания более 150 домов и избежать человеческих жертв», – рассказали в управлении МЧС по Новгородской области.

С огнем боролись 45 человек и 15 единиц техники. Но пожар уничтожил 6 жилых и 14 дачных домов, сгорела деревянная часовня. Общая площадь пожара составила более 3 тыс. кв. м.

По предварительной информации, первой загорелась часовня. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые и дачные дома. По факту уничтожения жилья и имущества граждан региональное управление Следственного комитета проводит проверку.

«Организовано проведение доследственной проверки. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за пожарной безопасностью», – сообщается на сайте ведомства.

Как сообщал «Новый День», МЧС отправило самолет и два вертолета с 20 специалистами для тушения пожара в поселке Дальний Иркутской области. Огнем были охвачены 11 жилых и 13 нежилых домов.

Ранее 25 домов сгорели в СНТ «Солнышко» под Тюменью из-за перекинувшегося лесного пожара. Региональные власти обещали выплатить компенсацию всем, кто лишился имущества из-за пожара.

Великий Новгород, Наталья Рязанова

Великий Новгород. Другие новости 20.05.21

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