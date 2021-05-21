«Виртуальные закупки»: стали известны подробности дела чиновниц Минпромторга

Следователи подозревают задержанных чиновниц Ольгу Покидышеву и Ольгу Колотилову в хищении 500 млн рублей на закупках лекарств. Бывшие участники торгов признались, что благодарили чиновниц за помощь дорогими подарками и деньгами, пишет «Коммерсантъ».

Накануне силовики задержали замдиректора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольгу Покидышеву и экс-директора того же департамента Ольгу Колотилову. Обе стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и арестованы до 19 июля.

По версии следствия, две Ольги в 2013-2014 годах входили в преступную группу. Они помогали фирмам-посредникам получать контракты при закупках иностранных препаратов для сертификации в России. Ущерб оценили в полмиллиарда рублей.

«Средства были похищены путем «виртуальной» закупки медикаментов, которые в действительности не производились», – сказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

В итоге посредники получили от министерства деньги, а обязательства не исполнили. Их руководители были задержаны в прошлом году и дали показания, что за помощь с контрактами отблагодарили крупными суммами и дорогими подарками Покидышеву и Колотилову.

По данным издания, следователи не нашли перечисленные презенты во время обысков у подозреваемых. Чиновницы не признали вину и отрицали все обвинения.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.05.21

В Саяно-Шушенском водохранилище разлилось топливо из затонувшей лодки. / Шумные монтажные работы в вечернее время возмутили екатеринбуржцев (ВИДЕО). / ЧП в Пермском крае: ученик лицея набросился с ножом на учительницу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»