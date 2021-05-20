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Четверг, 20 мая 2021, 18:34 мск

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Попалась на крупном мошенничестве: новое задержание в Минпромторге РФ

Замглавы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга России Ольга Покидышева и бывший руководитель этого же департамента Ольга Колотилова задержаны по обвинению в крупном мошенничестве. Следователи направили в Басманный суд Москвы ходатайство об их аресте, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Задержанным вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие просит заключить их под стражу до 19 июля.

Подробности дела пока неизвестны.

Колотилова в настоящее время занимает должность заместителя губернатора Нижегородской области.

Напомним, в начале апреля по уголовному делу о превышении должностных полномочий был задержан директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павел Серватинский.

В конце марта стало известно о задержании сотрудника отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпроторга Андрея Бандурова, а также его коллеги Сослана Гериева. Им предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

Москва, Наталья Петрова

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