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Четверг, 1 апреля 2021, 15:27 мск

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«Зачистка» правительства: задержан глава департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ

В Москве по уголовному делу о превышении должностных полномочий задержан директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павел Серватинский. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. «После проведения ряда следственных действий следователи намерены выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил источник.

В Минпромторге подтвердили факт следственных действий в отношении Серватинского, отметив, что «министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию».

Это не первое дело в отношении чиновников Минпромторга. В начале недели сообщалось о задержании сотрудника отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрея Бандурова, а также его коллеги Сослана Гериева. Им предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

Москва, Мария Соколова

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