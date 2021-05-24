В Перми раненую учительницу перевели в общую палату

Пермские врачи перевели раненную ножом 74-летнюю учительницу из реанимации в обычную палату. Ее состояние остается средне тяжелым, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

«Учительница, пострадавшая от нападения в прошлую пятницу в Березниках, находится в состоянии средней степени тяжести. Она была переведена из отделения реанимации», – рассказал главврач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов.

Состояние учительницы стабилизировалось, и дальнейшее лечение она будет проходить в отделении хирургии.

Напомним, 21 мая ученик лицея № 1 в Березниках ранил свою учительницу физики ножом в шею. По предварительным данным, поводом стал затяжной конфликт между ним и преподавателем. Медики оценили состояние женщины как средней тяжести, но ей стало хуже, и учительницу перевели в реанимацию в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, а подозреваемого до суда взяли под стражу.

Пермь, Наталья Рязанова

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