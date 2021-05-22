Пострадавшую от нападения лицеиста учительницу перевели в реанимацию

Пострадавшую при нападении лицеиста учительницу в Пермском крае поместили в реанимацию. Врачи оценивают состояние женщины как стабильно тяжелое. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

В ведомстве добавили, что пострадавшая дышит самостоятельно и не подключена к аппарату ИВЛ.

Ученик 10 класса лицея №1 в городе Березники напал с ножом на 74-летнюю учительницу физики на уроке утром в пятницу. Нападавшего задержали, а педагога госпитализировали с ранением шеи в состоянии средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Мотивы нападения устанавливаются.

Пермь, Наталья Петрова

Пермь. Другие новости 22.05.21

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