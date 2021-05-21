Напавший на учителя десятиклассник заранее готовился к преступлению. «У меня едет крыша», – жаловался он

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) после нападения ученика лицея №1 в городе Березники Пермского края на учительницу. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

«21 мая 2021 года в лицее города Березники Пермского края 17-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения. С полученным ранением потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. <…> В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив, причины и условия, приведшие к совершению преступления.

Краевая прокуратура взяла на контроль ситуацию с нападением на педагога. Прокурор Березников сейчас находится на месте инцидента и координирует работу правоохранительных ведомств, говорится в сообщили в надзорном ведомстве.

В результате нападения пострадала 74-летняя учительница физики Людмила Ишменева. Она – заслуженный учитель РФ, обладатель премии Минобразования Пермского края. Педагог получила удар ножом в шею. Врачи оценивают состояние женщины как средней тяжести. Ее планируют доставить на вертолете в Пермскую краевую клиническую больницу. Сейчас пострадавшую оперируют, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя больницы.

Десятиклассник напал на учительницу около 10:50 по местному времени, во время урока. По неподтвержденным данным, школьник набросился на педагога из-за двойки в четверти, которая ему грозила, сообщает Life. По информации телеграм-канала Baza, ученик считал, что ему занижают оценки.

На уроке физики подросток достал нож и ранил учительницу в шею. О нападении на преподавателя на вахту сообщил одноклассник юного злоумышленника. Сразу после этого в кабинет физики прибежал охранник и задержал нападавшего, после чего передал его сотрудникам Росгвардии.

По данным телеграм-канала «112», десятиклассник готовился к нападению на учительницу заранее. Об этом он писал своим приятелям и в одной из переписок скинул фото ножа, с которым он собирался придти в школу. Baza в свою очередь пишет, что школьник купил в охотничьем магазине дяди несколького ножей и пронес их в школу в рюкзаке.

Как сообщает телеграм-канал Mash, накануне инцидента подросток отправил своему другу голосовое сообщение, в котором рассказал о своем странном состоянии: «У меня крыша едет». Школьник признался в желании кого-нибудь убить. Вчера он вышел с ножом на улицу в поиске жертвы, но понял, что «творит какую-то фигню» и вернулся домой. Десятиклассник также рассказал, что у него нет никого близкого, и что ему жалко только его домашнее животное.

Как сообщили источники «Коммерсанта», лицей в Березниках якобы не был оснащен работающим металлодетектором, что позволило десятикласснику пронести холодное оружие в учебное заведение.

По информации региональной администрации, лицей №1 охраняло ЧОП, пост охраны был оснащен тревожной кнопкой.

Пермь, Наталья Петрова

Пермь. Другие новости 21.05.21

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