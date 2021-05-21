ЧП в Пермском крае: ученик лицея набросился с ножом на учительницу

В Пермском крае школьник напал с ножом на учительницу. Преподавателя госпитализировали. Нападавший задержан.

Инцидент произошел в лицее № 1 в городе Березники, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

«Ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь», – цитирует сообщение полиции пермский портал 59.ru.

Сейчас на месте инцидента работают правоохранители, обстоятельства происшествия выясняются.

В результате нападения пострадала учительница физики, сообщается в телеграм-канале «Березниковский рабочий». По данным источников, у нее множественные ранения шеи и плеча.

Педагог находится в состоянии средней тяжести в Березниковской больнице, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем инстаграме. «Готовим вертолет для транспортировки в Пермь», – написал глава региона.

Махонин поручил профильным министерствам оперативно подключиться к установлению обстоятельств нападения на учителя в березниковском лицее №1, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края. «Также профильные ведомства проверят семью школьника для установления мотивов поступка», – говорится в сообщении. В Березники по поручению губернатора прибыла министр образования края Раиса Кассина.

Напомним, 11 мая было совершено нападение на гимназию №175 в Казани. Бывший ученик ворвался в здание с оружием и самодельной бомбой. В результате стрельбы и взрыва погибли 9 человек, 27 пострадали. Нападавший – 19-летний Ильназ Галявиев – задержан. Суд отправил стрелка под арест на два месяца. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу в Москве.

Пермь, Наталья Петрова

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