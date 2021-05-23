Суд Березников арестовал лицеиста, ранившего ножом учительницу

Суд города Березники в Пермском крае арестовал санкционировал арест ученика лицея, который напал с ножом на учительницу физики.
Подросток проведет под стражей как минимум два месяца, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Десятиклассник лицея №1 в Березниках напал с ножом на 74-летнюю учительницу физики на уроке в пятницу, 21 мая. Нападавшего задержали, а педагога госпитализировали с ранением шеи в состоянии средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Мотивы нападения устанавливаются. Учительница находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Березники, Наталья Петрова
Березники. Другие новости 23.05.21
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