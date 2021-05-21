Раненной школьником пермской учительнице стало хуже. Омбудсмен назвала причину нападения

В минздраве Пермского края сообщили об ухудшении состояния учительницы, пострадавшей при нападении ученика лицея в Березниках.

После консультации внештатного хирурга ведомства и анестезиолога-реаниматолога медики оценили состояние женщины как тяжелое, но стабильное, передает «Интерфакс». При поступлении в больницу ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Сейчас пострадавшую готовят к перевозке в Пермскую краевую клиническую больницу.

Ученик 10 класса лицея №1 в Березниках напал на 74-летнюю учительницу физики на уроке утром в пятницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Подросток задержан. Мотивы нападения устанавливаются.

По мнению детского омбудсмена Пермского края Светланы Денисовой, причина нападения школьника на учительницу кроется в его отношениях с родителями.

«У него семья в группе «Норма». Претензий никаких не было. Надо говорить о том, что в очередной раз ребенок из группы «Норма» совершает преступление – вот, что страшно. Причина – сколько мы анализируем подобных происшествий в крае – в нарушении детско-родительских взаимоотношений», – прокомментировала чиновница изданию «Подъем». Она напомнила об опубликованной переписке десятиклассника с другом, отметив, что у подростка «одиночество сквозит из каждой строки».

«10 класс, конец года – понятно, что дети все на пределе физических и эмоциональных сил, надо поддерживать и любить своих детей», – заключила омбудсмен.

По данным СМИ, родители подростка в настоящее время находятся в отпуске на море, за ним присматривает его дед.

Прибывшая в Березники министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что десятиклассник не вызывал подозрений в школе. «Пока могу только сказать, что ничем отрицательным данный мальчик не характеризовался», – цитирует министра «Комсомольская правда».

Пермь, Наталья Петрова

Пермь. Другие новости 21.05.21

Несколько рабочих погибли на очистных сооружениях под Таганрогом. / Под Екатеринбургом опрокинулась машина – пьяный водитель уснул за рулем (ФОТО). / Канадская летчица кормила солдат кексами с наркотиками во время учений. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»