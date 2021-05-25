Мать задержанной в Минске россиянки обратилась к Путину

Анна Дудич попросила помощи у президента РФ в освобождении своей дочери Софьи Сапеги. Россиянку задержали вместе с ее парнем, белорусским оппозиционером Романом Протасевичем.

Мать Софьи узнала о задержании дочери из новостей, только около 21 часа ей позвонили из УВД Минска с сообщением. Теперь Анна настроена добиться, чтобы она получила и адвокатскую, и консульскую помощь. Она встретилась в консулом РФ, и тот посоветовал адвоката.

«Ни адвоката, ни консульских сотрудников на сегодняшний день у нее не было. Мы во все окна бьемся. Я сегодня написала обращение на сайт администрации президента России. Написала на сайт МИДа», – рассказала Анна изданию «Подъем!».

В Кремле намерены следить, чтобы все права россиянки соблюдались, и надеются, что ее вскоре освободят.

«Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения всех прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к российской гражданке», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА «Новости»).

Он напомнил, что Россия и Белоруссия как союзные государства отладили механизм взаимодействия. Кроме того, стороны соблюдают венские конвенции.

«Это позволяет очень быстро решать подобные инциденты», – добавил Песков.

В Генпрокуратуре подтвердили, что готовы защищать интересы гражданки РФ. А представитель МИД РФ подтвердила, что Софья Сапега стала единственной россиянкой, которая сошла в самолета компании Ryanair в Минске.

Напомним, лайнер компании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске, где с его борта сняли оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу. Также с самолета сошли несколько граждан Белорусии и Греции. Из-за внеплановой посадки лайнера страны ЕС рекомендовали своим перевозчикам прекратить полеты над Белоруссией, а белорусские самолеты перестали принимать в аэропортах Франции и Великобритании.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.05.21

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