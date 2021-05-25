Страны ЕС выступили против пролета белорусских лайнеров над Европой

Лидеры стран Евросоюза призвали Совет ЕС закрыть воздушное пространство для самолетов из Белоруссии и отказаться от пролетов над территорией республики. Принятое по итогам двухдневного саммита заявление опубликовано на сайте Совета ЕС. Документ пока не вступил в силу, согласование на уровне министров в Совете ЕС может занять до нескольких недель.

Участники саммита призвали всех перевозчиков, базирующихся в ЕС, отказаться от пролета в воздушном пространстве Белоруссии. А Совет попросили не только закрыть небо над Европой для самолетов белорусских авиакомпаний, но и запретить им доступ в аэропорты ЕС.

Международную организацию гражданской авиации (ICAO) призвали срочно расследовать инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair. А Совету ЕС рекомендовали ввести дополнительные санкции как применительно к экономике Белоруссии в целом, так и в отношении отдельных лиц.

Одним из пунктов заявления было требование немедленно освободить оппозиционера Романа Протасевича, одного из основателей Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским), и его девушку Софью Сапегу.

Участники саммита также поддержали власти Латвии в ситуации с высылкой дипломатов из Минска.

Эксперты уже спрогнозировали последствия закрытия европейского неба для Белоруссии. В Friendly Avia Support напомнили, что Минск стал главным хабом для всего региона СНГ, и запрет скажется на доступности для россиян некоторых направлений и на цене перелетов. Для «Белавиа» решение Совета ЕС может обернуться банкротством, а государственная «Белаэронавигация» лишится ежегодных доходов в 60-70 млн долларов от транзита, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщал «Новый День», власти Белоруссии принудительно посадили в Минске самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной стала якобы заложенная в лайнере бомба. После посадки силовики задержали одного из пассажиров – сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. После этого самолет продолжил полет.

Брюссель, Наталья Рязанова

Брюссель. Другие новости 24.05.21

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