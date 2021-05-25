Прокуратура проверит колонию под Ярославлем после ролика с шашлыками

Прокуратура Ярославской области и региональное управлении ФСИН начали проверку в связи с попавшим в соцсети видео с пикником. Если нарушения режима осужденных подтвердятся, начнется расследование.

Ранее портал «Ярновости» обратил внимание на опубликованное в соцсетях видео. В кадре заключенные жарили шашлыки на мангале с деревянными шампурами и поздравляли друг друга с Пасхой. По данным портала, ролик был записан в ИК-2 Рыбинска.

После публикации в СМИ прокуратура решила проверить, нарушался ли режим в ярославской колонии.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению УИК и режимных требований. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – цитирует представителя областной прокуратуры «РИА «Новости».

В УФСИН сообщили, что служебная проверка уже идет, и пообещали передать материалы в следственные органы, если информация из видео подтвердится.

Напомним, в феврале прошла проверка в колониях и СИЗО Иркутской области из-за сообщений о пытках. Комиссия в ходе проверки нашла доказательства применения насилия к 75 заключенным. Проверяющие установили 41 лицо, причастное к совершению насилия, было возбуждено девять уголовных дел.

Ярославль, Наталья Рязанова

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