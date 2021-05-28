100 силовиков провели операцию против школьников-экстремистов

Силовые ведомства провели спецоперацию в Саратовской области по делу об экстремизме. Подозреваемые – 14 подростков, у которых нашли пневматическое оружие, ножи и символику, сообщает телеграм-канал Baza.

«Больше 100 силовиков (сотрудники ФСБ, СК, МВД и Росгвардии) провели обыски у подростков, подозреваемых по экстремистской статье. Оперативники нашли пневматическое оружие, ножи, биты и «нацистские символы», – говорится в сообщении.

По данным канала, задержаны четыре человека, которых подозревают в создании экстремистского сообщества. РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает о восьми задержанных. Остальные проходят по делу как участники сообщества.

По версии следствия, сообщество было создано в декабре 2020 года, и с тех пор подростки ультраправых взглядов искали единомышленников по всей области. Они планировали нападения на лиц нетрадиционной ориентации, нерусской национальности.

Напомним, 21 мая Верховный суд России признал сетевое движение NS/WP экстремистским. В 2014 году Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор девяти участникам этого движения за нападениях и убийствах мигрантов и бездомных.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 28.05.21

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