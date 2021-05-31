Предъявлено обвинение барнаульской школьнице, надругавшейся над девочкой

Следствие предъявило обвинение 14-летней школьнице, которая надругалась над 11-летней девочкой в Барнауле. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Подозреваемой вменили в вину п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Напомним, в минувшую пятницу, 27 мая, школьница была заключена под стражу.

По версии следствия, 23 мая 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов, избила, а затем совершила действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. По информации местных СМИ, над ребенком надругались с помощью бутылки. В нападении на девочку участвовали три школьницы. Они записали издевательства на камеру мобильного телефона, а позже опубликовали видео в соцсети.

Ход расследования резонансного уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СКР.

Следователи увидели вину чиновников в произошедшем. Было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Алтайского края и города Барнаула. «В рамках дела следователи проводят обыски в учреждениях органов власти, допросы должностных лиц», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в региональное правительство и мэрии краевого центра будет внесено «представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений», подчеркнули в СКР.

Барнаул, Наталья Петрова

Барнаул. Другие новости 31.05.21

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