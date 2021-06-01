У оппозиционера Гудкова проводят обыск

Полиция проводит обыски на даче экс-депутата Дмитрия Гудкова. Политик сам сообщил об этом в своем телеграм-канале.

По словам Гудкова, правоохранители пришли не только к нему, но и начальнику его штаба Виталию Венидиктову, а также главе признанной в РФ нежелательной организации «Открытая Россия» Александру Соловьеву.

«У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова. Формального повода не знаю», – написал политик.

31 мая Следственный комитет задержал бывшего главу «Открытой России» Андрея Пивоварова в рамках уголовного дела об осуществление деятельности нежелательной организации. Дело возбудили в Краснодарском крае, Пивоварова задержали в Петербурге.

Как сообщал «Новый День», 27 мая признанная нежелательной в РФ общественная организация «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Руководство заявило, что распустило всех членов ради их защиты в свете скорого принятия поправок к статье 284.1 УК РФ.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.05.21

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