Признанная нежелательной в РФ «Открытая Россия» закрылась

Общественная организация «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) объявила о самоликвидации. Руководство отметило, что решение принято ради защиты простых членов организации в свете скорого принятия поправок к статье 284.1 УК РФ.

​«Мы закрываем «Открытку». Только что Совет организации проголосовал за это решение. Мы приняли его, чтобы защитить наших сторонников», – говорится в сообщении на странице организации в соцсети.

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров добавил, что членство всех сотрудников уже аннулировано.

«Открытая Россия» была создана в 2001 году как региональная организация, позже действовала как сетевое движение. Учредительная конференция нынешней организации состоялась в 2016 году.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.05.21

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