На Алтае задержаны владелец лопнувшего батута и устроившая аттракцион предприниматель

В Барнауле следователи задержали двух подозреваемых по делу о лопнувшем батуте. 30-летний предприниматель был владельцем батута, а его 51-летняя мать организовала детский аттракцион.

Женщине уже предъявили обвинение и допросили в качестве обвиняемой.

«Предъявлено обвинение 51-летней ИП по п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших тяжкий вред здоровью). Задержан владелец батута», – рассказали в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Следователи готовят документы для ареста обвиняемой. О том, какую меру пресечения рекомендуют для ее сына, пока не сообщается.

Напомним, днем 30 мая установленный около торгового центра батут лопнул и опрокинулся, когда на нем находились девочки 2017 года рождения. Дети получили серьезные травмы и доставлены в больницу. Обе с тяжелом состоянии, одну малышку подключили в ИВЛ.

СКР также возбудил уголовное дело о халатности чиновников контролирующих органов Алтайского края, которая привела к причинению тяжкого вреда здоровью детям (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Барнаул, Наталья Рязанова

Барнаул. Другие новости 01.06.21

Прокуратура выясняет причины смерти белого медведя в Хабаровске. / В суде рассказали, как муж и жена убивали усыновленного мальчика (ФОТО). / В Ханты-Мансийске произошло двойное убийство. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»